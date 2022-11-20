Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из ламинированного ЛДСП. Полка для ведер. Размер полки 50х50 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Размер55х88х130(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.18
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина500 мм
- Длина800 мм
- Вес16 кг