Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 300л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.
Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 85
Масса, кг, не более 14
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1030
ширина 560
высота 950
Размер560х1030х950(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.14
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина1030 мм
- Высота950 мм
- Вес14 кг
- Цветбордовый