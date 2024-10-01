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Тележка для перевозки и хранения белья David - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья David

Артикул: CH-015-408
33 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 300л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.

Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 85
Масса, кг, не более 14
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1030
ширина 560
высота 950

Размер560х1030х950(В)
объем товара (м3)0.4
вес, кг.14

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина1030 мм
  • Высота950 мм
  • Вес14 кг
  • Цветбордовый

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