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Стул Дженни букле, зеленый

Артикул: CH-068-014
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящный стул с комфортным сиденьем и спинкой. Обивка выполнена из прочной ткани с мягким ворсом в стиле букле, необычная фактура и мягкость добавляют стулу больше уюта.

Эргономичная спинка обеспечивают максимальный комфорт в процессе работы или отдыха. Прочный каркас выдерживает до нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании предотвращают скольжение и защищают напольные покрытия от царапин.

Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота740 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки11.90 кг

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