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Тележка для перевозки и хранения белья Lida - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Lida

Артикул: CH-015-407
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 240л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная. При отправке на дальние расстояния для уменьшения объема возможно изготовление разборной модели с болтовым креплением.


Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 12
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 550
высота 950

Размер 55х80х95(В)
объем товара (м3) 0.35
вес, кг 12

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота950 мм
  • Вес12 кг
  • Цветкоричневый

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