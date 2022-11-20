Стул Sephi PU бирюзовый

11 оценок

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Стул Sephi PU бирюзовый

4.2
3 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: Пластик PP/Экокожа (PU)
Материал каркаса: Дерево Бук
Размеры сиденья внутренние Ш*Г: 47cm*42cm
Размеры стула общие Ш*Г: 47cm*56cm
Высота сиденья от пола: 45cm
Высота стула общая: 80cm
Высота спинки: 38cm
Вес стула нетто: 5.5kg
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 23.0
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.220

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасабук
  • Ширина470 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа, пластик
  • Высота800 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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