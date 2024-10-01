Товар в корзине. Перейти
Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 1Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 2Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 3Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 4Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 5Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 6Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 7Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый - фото 8

Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый

Артикул: CH-067-416
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ёлка настольная Линчёпинг, белый
Фотография товара Ёлка настольная Линчёпинг, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Красный Бархат пластик, 180
Фотография товара Ель Красный Бархат пластик, 180 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Деревянная ёлочка лимитированной серии "ЕЛКИ-ПАЛКИ" украсит любой интерьер. Вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. Украшения не входят в комплект. Изделие неокрашено. Требует самостоятельной сборки по схемам в комплекте, навыков не требуется, фурнитура приложена. Время сборки 10-15 мин. - сборка из 3 деталей. Один человек справится со сборкой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота780 мм
  • Вес1,7 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки2.10 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Вертолет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Светильник лофт Вертолет

42
Фотография товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи

48
Настоящее фото товара Цветочница Петуния, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Цветочница Петуния

36
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, черный, 3 светильника

30
Настоящее фото товара Люстра Ориент 600 подвесная Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена

Люстра Ориент 600 подвесная Бронза

33
Настоящее фото товара Зеркало в раме Бертран Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Зеркало в раме Бертран Silver

33
Распродажа
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39027
7 290 ₽Оптовая цена

Турецкий ковёр синтетический Dblue Yellow

47
Фотография товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Кашпо Dekollete Фронтера Лисо, 500*200

12
Фотография товара Светящийся стол Pacifico Double 220V RGB от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светящийся стол Pacifico Double 220V RGB, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
Оптовая цена

Светящийся стол Pacifico Double 220V RGB

8
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10887-PL Ori от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10887-PL Ori, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59047
6 690 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10887-PL Ori

9
В наличии 87 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

41
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99049
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel

46
В наличии 12 шт.
Фотография товара Статуэтка Man on square shelf от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Статуэтка Man on square shelf, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Статуэтка Man on square shelf

31
Фотография товара Перегородка декоративная Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Перегородка декоративная Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Перегородка декоративная Лофт-2

34
Настоящее фото товара Люстра Krona 8, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Люстра Krona 8

31
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стеновая панель Экзотик, олива

31
Фотография товара Кашпо из искусственного ротанга, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кашпо из искусственного ротанга, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Кашпо из искусственного ротанга, коричневое

14
Настоящее фото товара Вешалка напольная Офис 1-1 медь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Вешалка напольная Офис 1-1 медь

43
Настоящее фото товара Люстра Аврора 600 с белыми абажурами, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена

Люстра Аврора 600 с белыми абажурами

47
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V4010-3P Dellay от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V4010-3P Dellay, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99053
20 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V4010-3P Dellay

47
В наличии 53 шт.

Другие товары из раздела декор

Фотография товара Настольная лампа Гудзон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Гудзон, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Настольная лампа Гудзон

31
Фотография товара Настольная лампа Гамильтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Гамильтон, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Настольная лампа Гамильтон

46
Настоящее фото товара Настольная лампа Джейми Сильвер, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Настольная лампа Джейми Сильвер

48
Фотография товара Настольная лампа Майло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа Майло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490
Оптовая цена

Настольная лампа Майло

39
New
Фотография товара Ёлка настольная Лиллеборг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лиллеборг, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лиллеборг

9
New
Фотография товара Ёлка Лиллеборг настольная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка Лиллеборг настольная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Ёлка Лиллеборг настольная

8
New
Фотография товара Елка настольная, настенная Мальмё от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная, настенная Мальмё, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Елка настольная, настенная Мальмё

5
New
Фотография товара Сани Уппсала, новогодний декор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сани Уппсала, новогодний декор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Сани Уппсала, новогодний декор

12
New
Фотография товара Мальмё настольная, настенная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мальмё настольная, настенная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Мальмё настольная, настенная

11
New
Фотография товара Ёлка настольная Лунд, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ёлка настольная Лунд, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Ёлка настольная Лунд, бежевый

10

Товар в корзине

Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый
Ёлка настольная Линчёпинг, бежевый
от 2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена

Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

41
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99049
28 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6041-3P Scrumbel

46
В наличии 12 шт.
Фотография товара Статуэтка Man on square shelf от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Статуэтка Man on square shelf, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Статуэтка Man on square shelf

31
Фотография товара Перегородка декоративная Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Перегородка декоративная Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Перегородка декоративная Лофт-2

34