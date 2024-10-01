Товар в корзине. Перейти
Подвесной светильник V10656-1P Hygo - фото 1Подвесной светильник V10656-1P Hygo - фото 2Подвесной светильник V10656-1P Hygo - фото 3

Подвесной светильник V10656-1P Hygo

Артикул: CH-066-639
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Фотография товара Вешалка деревянная Грация 4/5 орех от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка Дуга серебро
Фотография товара Вешалка Дуга серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в стиле модерн с алюминиевым плафоном в болотном цвете и вставкой из дерева. Светильник Hygo станет ярким акцентом в интерьере и добавит ему сочных красок. Срок службы лампы до 50000 часов. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалалюминий, дерево
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки1.50 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник Landmark №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Landmark №1

45
Настоящее фото товара Подвесной светильник Tening №1, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Tening №1

33
Настоящее фото товара Подвесной светильник Yonkers №2, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Yonkers №2

37
Настоящее фото товара Подвесной светильник Yonkers №3, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Yonkers №3

49
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01142, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Светильник подвесной KH01142

57
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69034
9 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2580-1P Dark 1*E14*60W

36
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V4083-PL True от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V4083-PL True, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99065
64 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V4083-PL True

39
В наличии 1 шт.В пути 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store

47
В наличии 1 шт.В пути 50 шт.
Фотография товара Подвесной светильник Орлеан, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Орлеан, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Подвесной светильник Орлеан, Венге Хром

42
Фотография товара Светильник Валенсия, Венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник Валенсия, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Светильник Валенсия, Венге

36

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29011
4 790 ₽

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный

349
Фотография товара Стул Альбан Капитоне М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Альбан Капитоне М

66
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый

43
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт круглый Коктейльный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт круглый Коктейльный , произведённого компанией ChiedoCover
от9 49021
11 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт круглый Коктейльный

34
В наличии 32 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кензи пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49019
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи пыльно-розовый

65
В наличии 91 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул барный «Apriori S», softness java от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный «Apriori S», softness java, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Стул барный «Apriori S», softness java

58
Настоящее фото товара Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический

9
В наличии 48 шт.

Другие товары из раздела подвесные светильники

Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №4, произведённого компанией ChiedoCover
44 890
Оптовая цена

Подвесной светильник Puntes №4

45
Настоящее фото товара Подвесной светильник Louvre №1, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Louvre №1

37
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01150, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Светильник подвесной KH01150

66
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01103, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190

Светильник подвесной KH01103

46
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99055
10 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2860-1PL Libre 1*LED*10W

50
В наличии 11 шт.
Фотография товара Подвесной светильник V3091-4P Sierro от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V3091-4P Sierro, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Подвесной светильник V3091-4P Sierro

49
Фотография товара Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от115 690
Оптовая цена

Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников

35
Настоящее фото товара Потолочный светильник Croco, латунь, 8 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Потолочный светильник Croco, латунь, 8 светильников

36
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V10918-P Sunset от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V10918-P Sunset, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59029
10 590 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V10918-P Sunset

15
В наличии 48 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10915-PL Candle от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10915-PL Candle, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19018
12 390 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10915-PL Candle

5
В наличии 44 шт.В пути 50 шт.

Товар в корзине

Подвесной светильник V10656-1P Hygo
Подвесной светильник V10656-1P Hygo
от 5 990
10 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29011
4 790 ₽

Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный

349
Фотография товара Стул Альбан Капитоне М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Альбан Капитоне М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Альбан Капитоне М

66
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, малиновый

43
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт круглый Коктейльный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт круглый Коктейльный , произведённого компанией ChiedoCover
от9 49021
11 990 ₽Оптовая цена

Стол Кейт круглый Коктейльный

34
В наличии 32 шт.В пути 100 шт.