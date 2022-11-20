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Люстра потолочная на штанге V1191-3C Globo 3*E14*60W

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Классический и лаконичный дизайн потолочной люстры на штанге из коллекции Globo выполнен в актуальном стиле модерн. Металлическое основание подчеркнуто сдержанными тканевыми плафонами светлого оттенка. Такая люстра прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 15 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Напряжение 220-265v V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 38*18*18

Вес брутто: 3,2

Объем: 0,010

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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