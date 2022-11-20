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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра из серии Odisey. В качестве источника света служит светодиодная лента общей мощностью 108 Вт и со световым потоком 4530 Лм. LED лента встроена в металлический каркас, состоящий из нескольких колец разного диаметра. Черно-белый цвет каркаса гармонично сочетается с белым акриловым слоем поверх светодиодной ленты, акцентируя внимание на плавности форм люстры. Благодаря пульту управления можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Светодиодная люстра Odisey дополнит качественным освещением интерьер спальни, гостиной или кухни.

  • Площадь освещения 14 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 108 Вт.
  • Общая мощность светильника 108 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*26*8

Вес брутто:

Объем: 0,114

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Основные характеристики

  • Высота140 мм
  • Ширина280 мм
  • Длина530 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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