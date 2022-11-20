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Индийский ковёр «STORM»

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Характеристики товара

Описание

STORM – ковер, способный преобразить и «привести в движение» интерьер. Динамичные абстрактные узоры включают несколько оттенков, благодаря чему поддержат даже сложную и многогранную цветовую композицию. Сочетание трёх различных фактур усиливает визуальные эффекты. Ковры смотрятся как полноценные картины или панно, придавая интерьеру ощущение ценности. Материалы: шерсть, арт-шёлк.

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Основные характеристики

  • Высота7 мм
  • Ширина2770 мм
  • Длина3600 мм
  • Плотность155000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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