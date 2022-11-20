Характеристики товара
Описание
STORM – ковер, способный преобразить и «привести в движение» интерьер. Динамичные абстрактные узоры включают несколько оттенков, благодаря чему поддержат даже сложную и многогранную цветовую композицию. Сочетание трёх различных фактур усиливает визуальные эффекты. Ковры смотрятся как полноценные картины или панно, придавая интерьеру ощущение ценности. Материалы: шерсть, арт-шёлк.
Основные характеристики
- Высота7 мм
- Ширина2770 мм
- Длина3600 мм
- Плотность155000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт