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Настоящее фото товара Стул Турин, винный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Турин, винный
76 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Турин, винный - фото 1Стул Турин, винный - фото 2Стул Турин, винный - фото 3

Стул Турин, винный

Артикул: CH-028-316
76 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Турин винный с золотыми ножками сочетает в себе изящные плавные линии и лаконичность. Оттенок обивки цвета идеально сочетается с хромированным блеском тонких стальных ножек. Легкая, но прочная конструкция способна выдерживать вес до 150 килограммов. Стильный дизайн, удобство и соответствие всем актуальным требованиям выделяют этот стул из ряда подобных и позволяют ему занять свое место практически в любом современном интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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