Кресло на колесиках, хром, белая кожа

9 оценок

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Кресло на колесиках, хром, белая кожа

4.3
7 090 ₽
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Барный стул Москва
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Кресло на колесиках, хром, коричневая кожа

Характеристики товара

Описание

Материал сиденья: экокожа
Материал каркаса: хромированный металл
Размеры сиденья внутренние Ш*Г, см.: 44*47
Размеры стула общие Ш*Г, см.: 55*59
Высота сиденья от пола, см.: 44,5
Высота стула общая, см.: 84,5
Высота спинки, см.: 40
Ширина подлокотников, см.: 3,5
Вес стула нетто, кг.: 8,25
Гарантийный срок эксплуатации: 1 год
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4 в 3 коробках
Вес стандартной упаковки, кг.: 36.45
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.539

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Основные характеристики

  • Глубина590 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина550 мм
  • Вес8.25 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота845 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг

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