Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина505 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья455 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки15.5 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет