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Настоящее фото товара Стул Мелисса велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мелисса велюр темно-серый
26 оценок
8 19060
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Мелисса велюр темно-серый - фото 1Стул Мелисса велюр темно-серый - фото 2Стул Мелисса велюр темно-серый - фото 3Стул Мелисса велюр темно-серый - фото 4
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Стул Мелисса велюр темно-серый

Артикул: CH-014-291
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина505 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки15.5 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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