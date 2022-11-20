Стул Мелисса велюр темно-серый

10 оценок

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Стул Мелисса велюр темно-серый

4.3
14 990 ₽16 990 ₽
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Стул Мелисса велюр синий

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 65*60*61CM

Вес брутто: 15,5 кг.

Объем: 0,23 м3

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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