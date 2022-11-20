Стул Флекс велюр черный
5 990 ₽6 990 ₽
1 коробка / 1 шт.
Габариты:51х49х56
Вес брутто: 6,27 кг
Объем: 0,14 м3
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