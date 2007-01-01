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Настоящее фото товара Стул барный Бон черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бон черный
26 оценок
5 49025
7 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул барный Бон черный

Артикул: CH-013-295
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья570/760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Бон черный обивка экокожа на хромированной ножке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья570/760 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки14.55 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики490
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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