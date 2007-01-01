Характеристики товара
Описание
Стул барный Бон черный обивка экокожа на хромированной ножке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина500 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья570/760 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки14.55 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики490
- Изделия стопируютсяНет