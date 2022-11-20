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Стул Амэндо

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Стул Алфонсо
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Стул Алфонсо

Характеристики товара

Описание

Эргономичная спинка и сиденье, отделка ткань, ножки деревянные.

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина590 мм
  • Вес9 кг
  • Размер упаковки2шт/1кор см

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