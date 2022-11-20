Характеристики товара
Описание
Эргономичная спинка и сиденье, отделка ткань, ножки деревянные.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина600 мм
- Длина590 мм
- Вес9 кг
- Размер упаковки2шт/1кор см
Эргономичная спинка и сиденье, отделка ткань, ножки деревянные.
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