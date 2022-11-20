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Барный стул Latina, красная кожа - фото 1Барный стул Latina, красная кожа - фото 2

Барный стул Latina, красная кожа

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Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 12.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.052

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Основные характеристики

  • Высота640/850 мм
  • Ширина380 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

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