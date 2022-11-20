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Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас - фото 1Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас - фото 2

Барный стул Керава, синяя ткань, черный каркас

Артикул: CH-051-158
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель изготавливается вручную, поэтому высота изделия может отличаться до 5% от указанных на сайте параметров.

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Основные характеристики

  • Глубина370 мм
  • Высота630 мм
  • Высота спинки300 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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