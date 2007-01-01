Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Бар, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Бар, черный
48 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Бар, черный - фото 1Барный стул Бар, черный - фото 2

Барный стул Бар, черный

Артикул: CH-028-151
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1080 мм
  • Материал каркасадерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Бар, белый
Фотография товара Барный стул Бар, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Аррас, ткань софтнесс джава
Фотография товара Стул барный Аррас, ткань софтнесс джава от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1080 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.58 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, синий деревянный

48
Распродажа
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89057
15 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Ститч, вельвет королевский синий

26
  • синий, черный
  • серый, черный
  • зеленый, черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр аква от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр аква

105
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

55
  • оранжевый
  • красный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Техас, экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Техас, экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99053
16 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Техас, экокожа коричневый

26
  • серый
  • коричневый
В наличии 54 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа черный

50
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Net Stool, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Net Stool, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Net Stool, коралловый

12
  • коричневый
  • зеленый
  • черный
  • красный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Pachentro, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Pachentro, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Pachentro, красный

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, серый, черный

6
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул барный Матра, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Матра, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул барный Матра, белый

12
  • серый
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 24 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х белая

33
  • черный
  • белый
  • коричневый, белый
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Настоящее фото товара Стол Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена

Стол Гренада

11
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Мун, произведённого компанией ChiedoCover
22 590
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Мун

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб

34
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Круз , темно-коричневый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Круз , темно-коричневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Барный стул Круз , темно-коричневый глянец

34
Фотография товара Стул барный Sela, мягкое сидение от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Sela, мягкое сидение, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул барный Sela, мягкое сидение

11
Фотография товара Барный стул Харпер, коричневый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Харпер, коричневый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Барный стул Харпер, коричневый, орех

8
В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный, бордовый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный, бордовый, серебряный

9
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг, белый, черный

13
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, белый, черный

7
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный

13
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, черный, серебряный

14
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Настоящее фото товара Барный стул Белис, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Барный стул Белис, черный, орех

7
В наличии 2 шт.В пути 1564 шт.
Фотография товара Стул Капри 25-4 Барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Капри 25-4 Барный, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул Капри 25-4 Барный

6

Товар в корзине

Барный стул Бар, черный
Барный стул Бар, черный
4 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, черная

49
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х белая

33
  • черный
  • белый
  • коричневый, белый
Фотография товара Стол Слуга прикроватный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Слуга прикроватный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Стол Слуга прикроватный

32
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?
Как выбрать стулья на металлокаркасе для кухни?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 25.05.2026 Уличные стулья Чиедо
Уличные стулья Чиедо

Перейдите, чтобы узнать подробности