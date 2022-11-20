Товар в корзине. Перейти

Барный стул BAR, черный

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул BAR, белый
Барный стул BAR, белый
Следующий Барный стул Modern интерьерный, белый
Барный стул BAR, белый

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 27.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.576

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
12

Барный стул Modern интерьерный, белый

В наличии 125 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена
15

Барный стул Modern интерьерный, черный

В наличии 64 шт.
Барный стул Latina, красная кожаНастоящее фото товара Барный стул Latina, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
5

Барный стул Latina, красная кожа

Барный стул Latina, кремовая кожаНастоящее фото товара Барный стул Latina, кремовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
7

Барный стул Latina, кремовая кожа

Барный стул Latina, оранжевая кожаНастоящее фото товара Барный стул Latina, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
10

Барный стул Latina, оранжевая кожа

Барный стул Lem, кремовая кожаНастоящее фото товара Барный стул Lem, кремовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
6

Барный стул Lem, кремовая кожа

В наличии 14 шт.
Барный стул Lem, черная кожаНастоящее фото товара Барный стул Lem, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
15

Барный стул Lem, черная кожа

Барный стул Disco, оранжевый глянецНастоящее фото товара Барный стул Disco, оранжевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
9

Барный стул Disco, оранжевый глянец

Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа , произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа

В наличии 1 шт.
Барный стул Kruger Arm, белая кожа Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, белая кожа , произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
13

Барный стул Kruger Arm, белая кожа

Другие товары из раздела

Барный стул Kruger Arm, зелёная кожа Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, зелёная кожа , произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
7

Барный стул Kruger Arm, зелёная кожа

В наличии 18 шт.
Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа , произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
10

Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа

Барный стул Mira, желтая кожаНастоящее фото товара Барный стул Mira, желтая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Барный стул Mira, желтая кожа

В наличии 2 шт.
Барный стул Mira, зелёная кожаНастоящее фото товара Барный стул Mira, зелёная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
12

Барный стул Mira, зелёная кожа

Барный стул Mira, красная кожаНастоящее фото товара Барный стул Mira, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
12

Барный стул Mira, красная кожа

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
9

Стул Bridell Kilim

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Кантри, без подушки

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6915
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

Стул Кросс Кантри, корицаНастоящее фото товара Стул Кросс Кантри, корица, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
5

Стул Кросс Кантри, корица