Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 27.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.576
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина590 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасадерево
- Цветчерный
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Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 27.0
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.576
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