Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина490 мм
- Высота890/1100 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья630/890 мм
- Вес9.8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки765 мм
- Вес упаковки9.9 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет