Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром
11 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 1Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 2Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 3Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 4Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 5Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 6Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 7Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром - фото 8

Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром

Артикул: CH-051-498
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Глубина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром
Фотография товара Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.
Следующий Полубарный стул Ронни, серый
Фотография товара Полубарный стул Ронни, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота890/1100 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья630/890 мм
  • Вес9.8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки765 мм
  • Вес упаковки9.9 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло пластиковое Эир ХЛ, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Эир ХЛ, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло пластиковое Эир ХЛ, оранжевое

53
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Сицилия с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сицилия с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Стул Сицилия с подушкой

54
  • бежевый
  • коричневый
  • темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39052
31 490 ₽Оптовая цена

Стул Филадельфия велюр изумрудный ножка черная

26
  • зеленый
  • белый, черный
  • черный
В наличии 24 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, букле вайт, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, букле вайт, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89044
15 790 ₽

Полукресло Дольче, букле вайт, старинный орех

52
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89031
15 590 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка коричневый

42
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аврилле, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврилле, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29029
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Аврилле, кремовый

40
  • белый
  • Стул Аврилле, кремовый
  • серый
  • черный
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул барный Лоуэлл, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лоуэлл, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул барный Лоуэлл, латте

52
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, бежевый

47
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99049
7 690 ₽

Стул Самба, серая экокожа лайт грей, каркас хром, подлокотники бук, морилка венге

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89019
4 790 ₽

Стул Самба, серая экокожа, каркас серебро, подлокотники бук, морилка светлый орех

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Фотография товара Каркас стула Jenny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Jenny, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас стула Jenny

90
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Хит
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, велюр зеленый

41
Настоящее фото товара Каркас спинки Мак 3000, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Каркас спинки Мак 3000

46
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам черный

49
  • красный
  • синий
  • черный
  • зеленый
Настоящее фото товара Каркас для стула Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Каркас для стула Уэллс

42

Другие товары из раздела стулья с подлокотниками

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09012
7 990 ₽

Стул Самба, кожзам Нитро бейге, каркас гальваника, подлокотники бук, под лак

44
  • бежевый
  • черный
  • белый
  • голубой, синий
Фотография товара Стул Мирэлла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла

40
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба королевский синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99033
5 890 ₽

Стул Самба королевский синий

55
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89041
6 490 ₽

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

47
Фотография товара Барный стул САРАГОСА, велюр аква от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул САРАГОСА, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Барный стул САРАГОСА, велюр аква

55
В наличии 35 шт.
Фотография товара Monaco Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Monaco Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 070
Оптовая цена

Monaco Экокожа Черный

50
В наличии 10 шт.
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка коричневая

49
В наличии 44 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех

55
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, тёмно-коричневая кожа

46
  • серый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • черный
В наличии 4 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090

Стул Бали, велюр Тедди 023, гобелен Леда, ножки бук морилка черная

7

Товар в корзине

Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром
Стул барный Элис, серый велюр, цвет основания хром
от 10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от840
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард зеленый

50
Фотография товара Каркас стула Jenny от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Jenny, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Каркас стула Jenny

90
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
  • белый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 28.02.2025 Металлические дизайнерские стулья
Металлические дизайнерские стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?
Банкетные стулья: как выбрать цвет каркаса и тип обивок?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Получи стол за 10 рублей!
Получи стол за 10 рублей!

Перейдите, чтобы узнать подробности