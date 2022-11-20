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Стул барный Flash Ткань Шоколадный

Артикул: CH-052-440
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота920/1130 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья600/810 мм
  • Обивкаткань
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый

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