Товар в корзине. Перейти
Чехол на стол 05, D800, H75, спандекс черный - фото 1

Чехол на стол 05, D800, H75, спандекс черный

Артикул: CH-054-894
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье 1091EM
Фотография товара Подстолье 1091EM от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Eames M красный
Фотография товара Стул Eames M красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр800 мм
  • Материалспандекс
  • Вид чехладля столов
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Чехол для стола 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Чехол для стола 03

45
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Чехол для стола 04

31
Фотография товара Чехол для стола 09, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 09, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол для стола 09, красный

34
Фотография товара Чехол для стола 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол для стола 11

44
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Чехол для стола 19

30
Фотография товара Чехол на скамью 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на скамью 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол на скамью 01

50
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол для стола 05, бежевый

31
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол для стола 05, белый

36
Фотография товара Чехол для стола 03, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Чехол для стола 03, темно-синий

48
Фотография товара Чехол для стола 05, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол для стола 05, красный

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
В наличии 1043 шт.
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

497
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, белый

450
В наличии 21 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный

9
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600 орех, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600 орех, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39011
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 1200*600 орех, каркас - серебро

11
Фотография товара Стол складной Бани, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Бани, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стол складной Бани, пластиковый

148
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стол Лидер 1, 1500х800, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, белый, без отбойников

471
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, D 1800*750, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D 1800*750, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стол Лидер 3, D 1800*750, белый, каркас белый

10
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, бежевый, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, бежевый, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1500*900, бежевый, каркас шампань

12

Другие товары из раздела чехлы на столы

Хит
Фотография товара Чехол для стола 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол для стола 05

466
Фотография товара Чехол для стола 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол для стола 10

50
Фотография товара Чехол для стола 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Чехол для стола 20

30
Фотография товара Чехол для стола 05, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол для стола 05, розовый

49
Фотография товара Чехол для стола 05, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Чехол для стола 05, желтый

34
Фотография товара Чехол для стола 03, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 03, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Чехол для стола 03, серо-голубой

30
Фотография товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол для стола 01, 1200x600, черный

34
ХитРаспродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, D80см, H110см , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽

Чехол для стола 05, D80см, H110см , черный

42
В наличии 38 шт.В пути 300 шт.
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый

11
В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, D70см, H110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D70см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽

Чехол для стола 05, D70см, H110см

6

Товар в корзине

Чехол на стол 05, D800, H75, спандекс черный
Чехол на стол 05, D800, H75, спандекс черный
от 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол складной Натали серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Натали серый

136
В наличии 1043 шт.
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный

497
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 0904
5 290 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, белый

450
В наличии 21 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590

Стол Лидер 3, д1800, венге, черный

9