Товар в корзине. Перейти
Напольное зеркало Винсан - фото 1Напольное зеркало Винсан - фото 2

Напольное зеркало Винсан

Артикул: CH-048-669
46 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зеркало в круглой раме Эштон Gold
Фотография товара Зеркало в круглой раме Эштон Gold от компании ChiedoCover.
Следующий Напольное зеркало Венето Florentine Silver
Фотография товара Напольное зеркало Венето Florentine Silver от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700/900 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота1650/1900 мм
  • МатериалМДФ, дерево, зеркало
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в серебряной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от47 090

Прямоугольное зеркало в серебряной раме

31
Фотография товара Напольное зеркало Уилшир Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало Уилшир Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от91 590
Оптовая цена

Напольное зеркало Уилшир Silver

49
Фотография товара Зеркало в раме Лидс Florentine Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Лидс Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Лидс Florentine Silver

40
Настоящее фото товара Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена

Напольное зеркало Кингстон Florentine Silver

39
Фотография товара Зеркало в раме Мадлен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Мадлен, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Мадлен

40
Настоящее фото товара Зеркало в раме Ар Деко, произведённого компанией ChiedoCover
от79 590
Оптовая цена

Зеркало в раме Ар Деко

35
Фотография товара Зеркало с широким фацетом "Клод" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с широким фацетом "Клод", произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
Оптовая цена

Зеркало с широким фацетом "Клод"

35
Фотография товара Зеркало в раме Дита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Дита, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Дита

38
Фотография товара Зеркало, Wasser kraft, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало, Wasser kraft, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Зеркало, Wasser kraft, металлическая

7
Фотография товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие , произведённого компанией ChiedoCover
от17 690

Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Часы напольные 01071 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы напольные 01071, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Часы напольные 01071

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01069, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Часы настольные 01069

37
Настоящее фото товара Часы настенные 01057, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Часы настенные 01057

44
Настоящее фото товара Часы настенные 01058, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Часы настенные 01058

40
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Часы настенные 01054

39
Настоящее фото товара Часы настольные 01068, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Часы настольные 01068

43
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01059, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Часы настольные 01059

39
Настоящее фото товара Часы настенные 01056, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Часы настенные 01056

39
Фотография товара Часы настольные металлические «Лофт5» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы настольные металлические «Лофт5», произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Часы настольные металлические «Лофт5»

34
Настоящее фото товара Часы настольные 01060, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Часы настольные 01060

42
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела зеркала

Фотография товара Деревянное зеркало, САРИКА от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянное зеркало, САРИКА, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Деревянное зеркало, САРИКА

33
Фотография товара Зеркало в раме Бергамо Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Бергамо Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Бергамо Gold

33
Фотография товара Зеркало Честер Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Честер Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Зеркало Честер Gold

50
Фотография товара Зеркало Лексингтон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Лексингтон, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Зеркало Лексингтон

37
Фотография товара Зеркало Джонатан Florentine silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Джонатан Florentine silver, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
Оптовая цена

Зеркало Джонатан Florentine silver

38
Фотография товара Зеркало в раме Хелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Хелен, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Зеркало в раме Хелен

50
Фотография товара Зеркало в раме Льеж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Льеж, произведённого компанией ChiedoCover
от34 290
Оптовая цена

Зеркало в раме Льеж

38
Фотография товара Зеркало Гийом gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Гийом gold, произведённого компанией ChiedoCover
от39 790
Оптовая цена

Зеркало Гийом gold

50
Фотография товара Напольное зеркало "Аткинс" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало "Аткинс", произведённого компанией ChiedoCover
от40 290
Оптовая цена

Напольное зеркало "Аткинс"

32
Фотография товара Зеркало One от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало One, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Зеркало One

12

Товар в корзине

Напольное зеркало Винсан
Напольное зеркало Винсан
от 73 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Часы напольные 01071 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы напольные 01071, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Часы напольные 01071

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01069, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Часы настольные 01069

37
Настоящее фото товара Часы настенные 01057, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Часы настенные 01057

44
Настоящее фото товара Часы настенные 01058, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490

Часы настенные 01058

40
В наличии 14 шт.