Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700/900 мм
- Глубина80 мм
- Высота1650/1900 мм
- МатериалМДФ, дерево, зеркало
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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