Фотография Часы напольные 01073 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы напольные 01073

4.1
Розничная ценаот 11 200 ₽
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Часы напольные 01073
Часы напольные 01073
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Часы напольные 01073

4.1
11200 ₽
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Часы напольные 01076
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материаллатунь
  • Высота1000 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес4.5 кг

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