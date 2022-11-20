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Зеркало Пьемонт Gold

Артикул: CH-048-705
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина490/600 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота1000/1300 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветзолотой

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