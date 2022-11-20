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Зеркало Ленокс

Артикул: CH-048-745
38 оценок
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Зеркало в раме Франческо neopolitan gold

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина415/600 мм
  • Глубина20/25 мм
  • Высота715/900 мм
  • МатериалМДФ, дерево
  • Цветсеребряный

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