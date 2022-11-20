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Зеркало в раме Теодор

Артикул: CH-048-824
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина16 мм
  • Диаметр710 мм
  • Диаметр зеркала510 мм
  • МатериалМДФ
  • Цветчерный, серебряный

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