Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина730 мм
- Глубина40 мм
- Вес10 кг
Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 2 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Гранд 3 с каретной стяжкой Капитоне
Зеркало Шевалье
Зеркало Шевалье 3
Зеркало Классика 1
Зеркало Лотос 1
Зеркало Лотос 3
Зеркало Шевалье 1/1
Зеркало Шевалье 1/3
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Стеновые панели Кемптон
Вешалка напольная Clam белая
Вешалка напольная Clam черная
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