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Зеркало в раме Лидс Gold - фото 1Зеркало в раме Лидс Gold - фото 2

Зеркало в раме Лидс Gold

Артикул: CH-048-654
36 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600/900 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота900/1440 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

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