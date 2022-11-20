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Зеркало в раме Бертран Silver - фото 1

Зеркало в раме Бертран Silver

Артикул: CH-048-807
33 оценки
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Зеркало в раме Бертран Gold

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина20 мм
  • Диаметр910 мм
  • Диаметр зеркала275 мм
  • Материалметалл
  • Цветсеребряный

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