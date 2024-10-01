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Напольное зеркало "Аткинс"

Артикул: CH-048-905
32 оценки
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Характеристики товара

Описание

Это напольное зеркало в полный рост, созданное для повышения функциональности и стиля вашего дома, является впечатляющим предметом интерьера, который можно повесить в спальне, ванной или жилом помещении. Этот современный стиль зеркальной рамы - отличное украшение, которое добавит пространство к вашей стене. Зеркало поставляется с четырьмя предустановленными крючками для вертикального или горизонтального подвешивания, что упрощает установку настенного зеркала.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина50 мм
  • Высота1900 мм
  • Материалдерево, стекло
  • Цветчерный

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