Характеристики товара
Описание
Это напольное зеркало в полный рост, созданное для повышения функциональности и стиля вашего дома, является впечатляющим предметом интерьера, который можно повесить в спальне, ванной или жилом помещении. Этот современный стиль зеркальной рамы - отличное украшение, которое добавит пространство к вашей стене. Зеркало поставляется с четырьмя предустановленными крючками для вертикального или горизонтального подвешивания, что упрощает установку настенного зеркала.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина50 мм
- Высота1900 мм
- Материалдерево, стекло
- Цветчерный