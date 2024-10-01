Товар в корзине. Перейти
Зеркало "Холтон" gold - фото 1

Зеркало "Холтон" gold

Артикул: CH-048-908
32 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обувница Лутр
Фотография товара Обувница Лутр от компании ChiedoCover.
Следующий Напольное зеркало "Аткинс"
Фотография товара Напольное зеркало "Аткинс" от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Простое большое прямоугольное зеркало превращается в шикарное произведение искусства, расширяясь, образуя поразительную геометрическую границу. "Холтон" - имеет уникальный стиль и элегантность. Изысканное зеркало с утонченным кантом в золотом цвете, выполнено в стиле "ар-деко" популярным в 30е - 40е годы. Это красивое зеркало перенесет вас в другое место и время!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина35 мм
  • МатериалМДФ, дерево, стекло
  • Цветзолотой

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Прямоугольное зеркало в золотой рамке, произведённого компанией ChiedoCover
от48 890

Прямоугольное зеркало в золотой рамке

39
Настоящее фото товара Зеркало с широкой золотой оправой, произведённого компанией ChiedoCover
от68 690

Зеркало с широкой золотой оправой

39
Фотография товара Зеркало напольное Virtuos, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало напольное Virtuos, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от52 000
Оптовая цена

Зеркало напольное Virtuos, орех

30
Фотография товара Круглое зеркало лофт, Лалита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Круглое зеркало лофт, Лалита, произведённого компанией ChiedoCover
30 190
Оптовая цена

Круглое зеркало лофт, Лалита

33
Фотография товара Зеркало в деревянной раме, Базант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в деревянной раме, Базант, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена

Зеркало в деревянной раме, Базант

39
Фотография товара Напольное зеркало Элиза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зеркало Элиза, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
Оптовая цена

Напольное зеркало Элиза

33
Настоящее фото товара Напольное зеркало Венето Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от80 990
Оптовая цена

Напольное зеркало Венето Gold

37
Фотография товара Зеркало Портердейл White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Портердейл White, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Зеркало Портердейл White

36
Фотография товара Зеркало, двухстороннее, Wasser kraft от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало, двухстороннее, Wasser kraft, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390

Зеркало, двухстороннее, Wasser kraft

14
Фотография товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие , произведённого компанией ChiedoCover
от17 690

Зеркало с led-подсветкой, Wasser kraft, хромированное покрытие

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настольные 01060, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Часы настольные 01060

42
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Часы настенные 01054

39
Фотография товара Часы напольные 01071 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы напольные 01071, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Часы напольные 01071

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01062, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Часы настольные 01062

43
Настоящее фото товара Часы настольные 01069, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Часы настольные 01069

37
Настоящее фото товара Часы напольные 01075, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Часы напольные 01075

47
Настоящее фото товара Часы настенные 01057, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Часы настенные 01057

44
Настоящее фото товара Часы напольные 01072, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790

Часы напольные 01072

44
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01056, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Часы настенные 01056

39
Настоящее фото товара Часы настенные 01055, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Часы настенные 01055

44
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела зеркала

Фотография товара Зеркало настенное Камни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало настенное Камни, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена

Зеркало настенное Камни

34
Фотография товара Зеркало-окно круглое Вирджиния от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало-окно круглое Вирджиния, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена

Зеркало-окно круглое Вирджиния

40
Фотография товара Напольное зерало Пабло Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Напольное зерало Пабло Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от93 990
Оптовая цена

Напольное зерало Пабло Gold

37
Фотография товара Зеркало Жаклин Antique Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Жаклин Antique Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от62 790
Оптовая цена

Зеркало Жаклин Antique Gold

34
Фотография товара Зеркало в раме Арно от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Арно, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена

Зеркало в раме Арно

33
Фотография товара Зеркало Честер Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Честер Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от37 990
Оптовая цена

Зеркало Честер Gold

50
Фотография товара Зеркало Джонатан Somerset Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Джонатан Somerset Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
Оптовая цена

Зеркало Джонатан Somerset Gold

42
Фотография товара Зеркало Джонатан Florentine silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Джонатан Florentine silver, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
Оптовая цена

Зеркало Джонатан Florentine silver

38
Фотография товара Зеркало Марайа Gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало Марайа Gold, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Зеркало Марайа Gold

37
Фотография товара Зеркало в раме Дита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Дита, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Дита

38

Товар в корзине

Зеркало "Холтон" gold
Зеркало "Холтон" gold
33 590
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Часы настольные 01060, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Часы настольные 01060

42
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Часы настенные 01054

39
Фотография товара Часы напольные 01071 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Часы напольные 01071, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Часы напольные 01071

30
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Часы настольные 01062, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990

Часы настольные 01062

43