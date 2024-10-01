Характеристики товара
Описание
Простое большое прямоугольное зеркало превращается в шикарное произведение искусства, расширяясь, образуя поразительную геометрическую границу. "Холтон" - имеет уникальный стиль и элегантность. Изысканное зеркало с утонченным кантом в золотом цвете, выполнено в стиле "ар-деко" популярным в 30е - 40е годы. Это красивое зеркало перенесет вас в другое место и время!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Ширина760 мм
- Глубина35 мм
- МатериалМДФ, дерево, стекло
- Цветзолотой