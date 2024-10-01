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Зеркало в раме Лидс Florentine Silver - фото 1Зеркало в раме Лидс Florentine Silver - фото 2

Зеркало в раме Лидс Florentine Silver

Артикул: CH-048-653
40 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600/900 мм
  • Глубина30 мм
  • Высота900/1440 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

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