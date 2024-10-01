Характеристики товара
Описание
Настенное зеркало Жаклин - большое зеркало с рамой в стиле барокко. Большие зеркала - это отличная возможность расширить пространство. Необыкновенной красоты золотая рама создаст декоративный эффект в убранстве дома. Витиеватые и сложно переплетенные орнаменты создают некую возвышенность и объемность
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина60 мм
- Высота1100 мм
- Материалдерево, стекло, пенополиуретан
- Цветзолотой