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Зеркало Жаклин Antique Gold

Артикул: CH-048-676
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Настенное зеркало Жаклин - большое зеркало с рамой в стиле барокко. Большие зеркала - это отличная возможность расширить пространство. Необыкновенной красоты золотая рама создаст декоративный эффект в убранстве дома. Витиеватые и сложно переплетенные орнаменты создают некую возвышенность и объемность

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветзолотой

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