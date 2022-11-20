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Зеркало в раме Стелла - фото 1Зеркало в раме Стелла - фото 2

Зеркало в раме Стелла

Артикул: CH-048-723
48 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота700 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветшампань

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