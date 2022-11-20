Представленная модель прямого дивана «Каир» отличается своим минималистичным дизайном и оригинальной расцветкой. У него полностью отсутствуют подлокотники и не видно ножек. Дополняют картину три мягкие подушки, которыми прикрыта ровная спинка. Обивка из рогожки придает модели современный внешний вид. Диван предназначен для посадки трех гостей и ночного отдыха одного-двух человек. Механизм трансформации "Еврокнижка" преобразует его в полутораспальную кровать с удобным и в меру мягким основанием. Дополнительное преимущество модели придает наличие бельевого ящика.
Механизм «Еврокнижка»
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