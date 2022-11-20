Диван-кровать Киар, тканевый, темно-бежевый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Диван-кровать Киар, тканевый, темно-бежевый

4.2
17 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Валенсия 1, бежевый
Диван-кровать Валенсия 1, бежевый
Следующий Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий
Диван-кровать Ричмонд, прямой, синий

Характеристики товара

Описание

Представленная модель прямого дивана «Каир» отличается своим минималистичным дизайном и оригинальной расцветкой. У него полностью отсутствуют подлокотники и не видно ножек. Дополняют картину три мягкие подушки, которыми прикрыта ровная спинка. Обивка из рогожки придает модели современный внешний вид. Диван предназначен для посадки трех гостей и ночного отдыха одного-двух человек. Механизм трансформации "Еврокнижка" преобразует его в полутораспальную кровать с удобным и в меру мягким основанием. Дополнительное преимущество модели придает наличие бельевого ящика.

Механизм «Еврокнижка»

  • Диваны, оснащенные механизмом «Еврокнижка», отличаются надежностью, долговечностью, простотой в эксплуатации
  • Они укомплектованы вместительным бельевым коробом, могут стоять вплотную к стене
  • В результате трансформации такой мягкой мебели получается широкое и удобное спальное место: 187х140
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал сиденьярогожка
  • Высота870 мм
  • Ширина1870 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Цветбежевый

С этим товаром покупают

Стул складной Торни, без покраскиНастоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
от3 2909
3 590 ₽
7

Стул складной Торни, без покраски

Настоящее фото товара Стол круглый Econom, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
9

Стол круглый Econom

Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольемНастоящее фото товара Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольем, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
6

Стол Виктория 120 зеленый, со складным подстольем

Настоящее фото товара Стул Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Bride пластик белый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Rico, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
13

Диван Rico

Настоящее фото товара Диван Tydor, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
9

Диван Tydor

Настоящее фото товара Диван Molly, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена
5

Диван Molly

Диван будуарный MollyНастоящее фото товара Диван будуарный Molly, произведённого компанией ChiedoCover
от24 690
Оптовая цена
15

Диван будуарный Molly

Настоящее фото товара Диван Chestarfield, произведённого компанией ChiedoCover
от59 190
Оптовая цена
15

Диван Chestarfield

Другие товары из раздела

Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
54 990
Оптовая цена
14

Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевый

Диван-кровать Венеция, прямой, молочныйНастоящее фото товара Диван-кровать Венеция, прямой, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
48 490
Оптовая цена
10

Диван-кровать Венеция, прямой, молочный

Диван-кровать Венеция, прямой, серыйНастоящее фото товара Диван-кровать Венеция, прямой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
48 490
Оптовая цена
11

Диван-кровать Венеция, прямой, серый

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)