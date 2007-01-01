Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950/1700/1950 мм
- Глубина850/780 мм
- Высота720 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|950*780*720
|53690
|Диван двухместный
|1700*850*720
|82690
|Диван трехместный
|1950*850*720
|93890
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