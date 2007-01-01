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Диван Serene

Артикул: CH-016-160
57 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина950/1700/1950 мм
  • Глубина850/780 мм
  • Высота720 мм

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Кресло 950*780*720 53690
Диван двухместный 1700*850*720 82690
Диван трехместный 1950*850*720 93890

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