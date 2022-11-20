Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевый

14 оценок

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Диван-кровать Ричмонд, прямой, темно-бежевый

4.9
54 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван «Ричмонд» на первый взгляд весьма прост: сиденье и спинка украшены неглубокими утяжками, которые предохраняют ткань от чрезмерного растяжения; подлокотники отсутствуют, так что посадка становится более свободной. Однако за бесхитростным видом скрывается нечто неожиданное: за счет встроенного механизма трансформации «Аккордеон» диван превращается в полноценную кровать с классическим высоким изголовьем. Благодаря этому «Ричмонд» идеально подходит для квартир малого метража и позволяет существенно сэкономить пространство.

Механизм «Аккордеон» :

  • Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
  • Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
  • Благодаря такому способу раскладывания спальное место (200х160) получается ровным и высоким
  • Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
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Основные характеристики

  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота930 мм
  • Ширина1690 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Цветбежевый

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