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Диван Barbs двухместный - фото 1

Диван Barbs двухместный

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина960 мм
  • Материалдерево

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