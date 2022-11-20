Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина960 мм
- Материалдерево
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул Бистро металлический
Диван прямой Бертон Клик-кляк
Диван прямой Фанки
Диван прямой Эббер клик-кляк
Диван прямой Босфор
Диван прямой Клайд клик-кляк
Диван Barbs трехместный
Кресло Egg, желтое
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден