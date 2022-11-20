Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина2500 мм
- Глубина1100 мм
- Материалдерево, металл
- Материал сиденьяткань
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стол-стойка барная Квадро
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый