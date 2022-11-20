Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина2500 мм
- Глубина1000 мм
- Материалдерево
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Подстолье металлическое 1041EM
Диван Kanel
Диван Dao
Диван прямой Брег
Диван прямой Савит, желтый
Диван прямой Олимп
Стул пластиковый Gaius на полозьях с подлокотниками, с сеткой
Кресло Egg, серое
Стол журнальный BeautyStyle 7