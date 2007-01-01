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Стул Scoop, серый

Артикул: CH-073-386
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен в стиле популярного скандинавского дизайна. Где важен симбиоз лаконичности, практичности и оригинального образа. Особенность архитектуры — «зашифрованная» спинка. Внутри внешней «воздушной» рамки разместилась широкая спинка с вертикальными поперечинами, которые вторят аналогичным поперечинам сиденья. Эти детали отвечают за циркуляцию воздуха и добавляют предмету ритмичности.

Изготовлен из прочного, долговечного, экологичного полипропилена. Поэтому модель надежна, проста в уходе, водонепроницаема, устойчива к температурным перепадам. Удобные сиденье и спинка, плавные линии, закругленные углы позволяют комфортно сидеть в течение продолжительного времени. Универсальный Scoop рад служить вам где угодно от обеденной зоны дома до открытой веранды. Стильный стул, который не требует ухода, также подходит для оформления бизнес-пространств: кафе, студий, отелей, конференц-залов.
Материал сиденья - пластик, материал ножек - пластик. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья425 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес4.15 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.24 м3

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