Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина1800/2000/2200/2400 мм
- Глубина940 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, черный/ розовый
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Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый