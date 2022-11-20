Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина1020 мм
- Длина2380 мм
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стол уличный Бистро
Матрац "Комфорт"
Диван Манчестер
Диван Бостончик
Диван Альбиони Некст
Диван Абри, зеленый
Диван Абри, серый
Диван Абри, голубой