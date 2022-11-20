Диван «Ричмонд» на первый взгляд весьма прост: сиденье и спинка украшены неглубокими утяжками, которые предохраняют ткань от чрезмерного растяжения; подлокотники отсутствуют, так что посадка становится более свободной. Однако за бесхитростным видом скрывается нечто неожиданное: за счет встроенного механизма трансформации «Аккордеон» диван превращается в полноценную кровать с классическим высоким изголовьем. Благодаря этому «Ричмонд» идеально подходит для квартир малого метража и позволяет существенно сэкономить пространство.
Механизм «Аккордеон» :
Стул Молот 20мм
Чехол для стола 13
Стул Венский, венге
Матрас Classic стандарт, 2000x1100
Халат мужской с капюшоном AMBIELLA, XXL, антрацит
Диван Сиэтл угловой
Диван Chester классический
Диван Chester 6 классический, черный
Диван Luxury, лиловый
Диван Blanka, серый
Диван-кровать Венеция, прямой, молочный
Диван-кровать Венеция, прямой, серый
Диван-кровать Барон, прямой, темно-бежевый
Диван Монте-Карло
Диван Люкс с высокой спинкой
Диван Шлягер
Диван 3-местный Chester (Честер)