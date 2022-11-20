Фотография Диван Tuske, зеленый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Tuske, зеленый

4.6
Оптовая цена
74 190 ₽
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Диван Tuske, зеленый
Диван Tuske, зеленый
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О товаре

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Диван Tuske, зеленый

4.6
74190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Диван-кровать раскладной 3-местный TUSKE. Небольшой намек на стиль 60-х, но с современной отделкой.Стиль, строгость и комфорт - основные преимущества этого комфортного и практичного дивана с функцией наклона спинки (2 положения)и спального места. Обивка дивана придаст элегантности вашему салону.

• Обивка 100% полиэстер
• Каркас (сиденье, спинка и подлокотники) с несъемным чехлом, подушки со съемным чехлом
• Каркас из массива сосны и клееной фанеры
• На дуговых пружинах
• Ножки из массива сосны, высота 20 см
• Съемные подлокотники для удобства высоких людей

Размеры упаковки :
Габариты - Д193 х В24,5 х Д113 см


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Основные характеристики

  • Длина2120 мм
  • Глубина850 мм
  • Цветзеленый
  • Высота830 мм
  • Вес52.3 кг

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