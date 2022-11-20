Товар в корзине. Перейти
Диван Cloud трехместный - фото 1

Диван Cloud трехместный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Barny
Стул Barny
Следующий Диван Riga Lux
Стул Barny

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина1050 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяткань

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
9

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
5

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Римио, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
15

Стул Римио

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ голубой

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белыйНастоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
11

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL белый

Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от49 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge XL антрацит

В наличии 1 шт.
Стул кресло с мягкой спинкойНастоящее фото товара Стул кресло с мягкой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Стул кресло с мягкой спинкой

Настоящее фото товара Кресло Ретро, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена
6

Кресло Ретро, дерево

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой