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Компьютерное кресло Prime черное / красное

Артикул: CH-035-985
45 оценок
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Компьютерное кресло Prime черное / зеленое

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1250 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес20.2 кг
  • Объем0.177 л
  • Количество мест1
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияКитай

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