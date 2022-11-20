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Компьютерное кресло Prime черное / зеленое

Артикул: CH-035-984
30 оценок
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Компьютерное кресло Racer черное / бежевое

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1250 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес20.2 кг
  • Объем0.177 л
  • Количество мест1
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияКитай

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