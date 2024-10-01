Характеристики товара
Описание
Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Механизм качания мультиблок с фиксацией угла наклона в 4 положениях. Крестовина черный металл. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Механизм наклона спинки (180 градусов). Встроенная поясничная поддержка с регулировкой в 2 плоскостях. Гарантия 3 года. Ширина кресла с подлокотниками 70 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина880 мм
- Глубина620 мм
- Высота480/560 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота спинки860 мм
- Вес31 кг
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
- Цвет каркасачерный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3