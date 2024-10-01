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Компьютерное поворотное кресло Brave af-2 troll grey, ткань, серый

Артикул: CH-067-673
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Механизм качания мультиблок с фиксацией угла наклона в 4 положениях. Крестовина черный металл. Каркас немонолитный. Дополнительные регулировки Механизм наклона спинки (180 градусов). Встроенная поясничная поддержка с регулировкой в 2 плоскостях. Гарантия 3 года. Ширина кресла с подлокотниками 70 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина880 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота480/560 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота спинки860 мм
  • Вес31 кг
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

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